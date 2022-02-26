ليفاندوفسكي يؤيد قرار الاتحاد البولندي بعدم مواجهة روسيا

2022/02/26 | 14:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن النجم البولندي ،روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، رفضه لمواجهة روسيا.

ونشر اللاعب البولندي، عبر حسابه على “تويتر”، قرار رفض الاتحاد البولندي لكرة القدم لمواجهة روسيا، في الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2022.

وعلق ليفا بقوله: “إنه القرار الصحيح! لا أستطيع تخيل أنني سأخوض مباراة أمام المنتخب الروسي، في ظل استمرار العدوان المسلح على أوكرانيا”.

وأضاف المهاجم البولندي: “لاعبو كرة القدم والمشجعون الروس ليسوا مسؤولين عن هذا الأمر..



لكن لا يمكننا التظاهر بأن لا شيء يحدث”.

ومن المقرر أن تلتقي بولندا مع روسيا، الشهر المقبل، على أن يلعب الفائز منهما مع المنتصر من التشيك والسويد.

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