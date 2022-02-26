الوردة البيضاء لن تترككم في سلام 

2022/02/26 | 14:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأجل هذه الكلمات، نفذ في مثل هذه الأيام من شهر فبراير سنة 1943 حكم الإعدام بحق الطالبة الألمانية صوفي مجدولين شول، أحد أشهر رموز المعارضة لحكم الرايخ الثالث في ألمانيا النازية، الشابة الملهمة لشعبها ولأحرار العالم لثمانية أجيال متعاقبة.

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