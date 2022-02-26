2022/02/26 | 14:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرث نيوز/ تضاربت رؤى المختصين، بشأن التحالفات السياسية الحالية، فبين من وصفها بأنها “زئبقية” وستنهار بعد تشكيل الحكومة كما جرت العادة في أغلب الدورات النيابية، اتجه آخر إلى وصف التحالف الثلاثي بـ”الكونكريتي” وانه مبني على أسس “قوية”، مدعما كلامه بأدلة عن فشل تحالفات سابقة بين المكونين الكردي والشيعي، الأمر الذي أدى الى بناء هذا التحالف […]

ظهرت المقالة التحالف السياسية..



“زئبقية” ستنهار بعد تشكيل الحكومة أم “كونكريتية”؟ أولاً على ايرث نيوز.

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