مقرب من الصدر يتوعد بمقاضاة المسؤولين عن سقوط الموصل

2022/02/26 | 14:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توعد جليل النوري المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ،اليوم السبت، بمقاضاة المسؤولين عن سقوط الموصل ومجزرة سبايكر بعد تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية.

وقال النوري في تغريدة إن من أولويات حكومة الأغلبية الوطنية دعم المؤسسة القضائية ومساندتها واستقلالها ولاسيما ان هذه المؤسسة ستتكفل بالعديد من القضايا التي أهملتها الحكومات السابقة وفي مقدمتها ملفات الفساد وسقوط الموصل وسبايكر وغيرها من القضايا المهملة لدوافع سياسية.

وتتهم قيادات في التيار الصدري علناً رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بالمسؤولية عن سقوط المحافظات بيد تنظيم داعش إبان عام 2014.

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