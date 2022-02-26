بولندا ترفض مواجهة روسيا في تصفيات كأس العالم

2022/02/26 | 14:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم رفضه خوض مباراة منتخبه الأول أمام نظيره الروسي، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.وكتب سيزاري كوليشا، رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “لا مزيد من الكلمات، حان وقت العمل! بسبب تصاعد عدوان روسيا على أوكرانيا، لا ينوي المنتخب البولندي خوض مباراته الفاصلة ضد […]

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