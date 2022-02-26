الدفاع البريطانية: القوات الروسية تبعد 30 كيلومترا عن قلب كييف

2022/02/26 | 14:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الروسية تبعد الآن نحو 30 كيلومتر عن العاصمة الأوكرانية كييف.وحسب بيان لوزارة الدفاع البريطانية نشرته عبر حسابها على موقع “تويتر”، اليوم السبت، قالت: “الجزء الأكبر من القوات الروسية التي تتقدم نحو العاصمة الأوكرانية كييف يبعد الآن 30 كيلومترا عن قلب المدينة”.وأوضح البيان أن “الجيش الأوكراني […]

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