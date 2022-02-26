تعرف على واحدة من أبرز الساعات الذكية لهذا العام

2022/02/26 | 14:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

كشفت Honor مؤخرا عن ساعة ذكية مميزة طورتها لتكون منافسا قويا لساعات سامسونغ وهواوي التي ستطرح عام 2022.

وتأتي ساعة Honor Watch GS 3 الجديدة بهيكل أنيق التصميم مصنوع من المعدن أبعاده (45.9/45.9/10.5 ) ملم، وزنه 44 غ، ومحمي ضد الماء بمعيار 5 ATM.

وحصلت الساعة على شاشة AMOLED مستديرة منحنية الحواف، مقاسها 1.43 بوصة، دقة عرضها (466/466) بيكسل، ومعدل سطوعها 326 شمعة/م تقريبا.

وتعمل هذه الساعة بنظام Proprietary OS، وذواكر وصول عشوائي 1 غيغابايت، وذاكرة داخلية 4 غيغابايت، كما حصلت على تقنيات "بلوتوث-5" للاقتران لاسلكيا بالهواتف والأجهزة الذكية.

وجهزتها Honor بالعديد من واجهات التشغيل المميزة لتلبي مختلف أذواق المستخدمين، وببوصلة إلكترونية وأنظمة لتحديد المواقع، وحساسات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الجسم، وتطبيقات لمراقبة اللياقة البدنية للمستخدم، وبطارية بسعة 541 ميلي أمبير تكفيها لتعمل عدة أيام بالشحنة الواحدة ويمكنها التعامل مع ميزة الشحن اللاسلكي.

المصدر: روسيا اليوم

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