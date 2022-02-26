الخارجية تنفي أنباء القبض على عراقي مقيم بأوكرانيا كان متوجهاً الى بولندا

2022/02/26 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، اليوم السبت، أنباء القبض على عراقي مقيم بأوكرانيا كان متوجهاً الى بولندا.

وذكر الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "لاصحة لما يتم تداوله بشأن القاء القبض على مواطن عراقي مقيم في اوكرانيا كان متوجهاً الى بولندا عبر الحدود البرية".

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