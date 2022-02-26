ادارة مطار البصرة تعلن عن قرب استئناف الرحلات الجوية مع ايران

2022/02/26 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرة

أعلنت ادارة مطار البصرة الدولي، اليوم السبت، عن قرب استئناف الرحلات بين المطار ومطارات إيران على الخطوط الجوية العراقية.

وقال مدير المطار مرتضى عبد الزهرة ل (بغداد اليوم) ان "الخطوط الجوية العراقية تعتزم إعادة تفعيل الرحلات بين مطاري البصرة وطهران والبصرة ومشهد بعد ان توقفت تلك الرحلات منذ جائحة كورونا وبتالي فأن هذه الرحلات ضرورية والخطوط مع إيران كانت فعالة وسيكون لنا حديث مع الخطوط الجوية لغرض سرعة إعادة تلك الرحلات".

وأضاف عبد الزهرة ان "الشركات الإيرانية كانت قد عاودت قبل فترة تنظيم رحلات بين المطارات الإيرانية والبصرة الا ان تلك الشركات اوقفتها".

وأوضح انه "يتحتم على المواطن البصري او الذي يسكن البصرة عند السفر إلى إيران اما الذهاب عبر منفذ الشلامجة الحدودي او التوجه إلى مطار النجف او بغداد لغرض السفر إلى إيران كون الرحلات مستمرة عبر تلك المطارات".

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