2022/02/26 | 14:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت سفارة أوكرانيا في بريطانيا، السبت، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفض عرضا أمريكيا لإجلائه العاصمة كييف، مع استمرار الهجمات التي تنفذها القوات الروسية لليوم الثالث على التوالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عرض إجلاء رئيس أوكرانيا خارج البلاد.. كيف رد زيلنسكي على أمريكا؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عرض إجلاء رئيس أوكرانيا خارج البلاد.. كيف رد زيلنسكي على أمريكا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).