أوكرانيا تقول إنها صدّت هجوماً صاروخياً روسياً استهدف منشأة نفطية في دونيتسك (صور)

2022/02/26 | 14:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

صدت الدفاعات الجوية الاوكرانية، السبت، 4 صواريخ روسية كان من بينها صاروخ استهدف مستودعا نفطيا.

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وبحسب وسائل إعلام أوكرانية تابعها "ناس"، (26 شباط 2022)، فقد "صدت الدفاعات الجوية الأوكرانية 4 صواريخ ".

وأضافت "كان من بينها صاروخ أطلق اليوم على مستودع نفط في منطقة كيروف في دونيتسك واعترضته قوات الدفاع الجوي".

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