جمهورية التشيك ترسل أسلحة بقيمة 8.7 مليون دولار إلى أوكرانيا

2022/02/26 | 14:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزيرة دفاع جمهورية التشيك يانا تشيرنوخوفا أن مجلس وزراء الجمهورية قرر إرسال أسلحة بقيمة 188 مليون كرونة (حوالي 8.7 مليون دولار) إلى أوكرانيا.وقالت الوزيرة تشيرنوخوفا: “جمهورية التشيك سترسل بنادق آلية ورشاشات ومسدسات وبنادق قنص وذخيرة إلى أوكرانيا بإجمالي 188 مليون كرونة.واتخذت حكومة الجمهورية القرار بشأن ذلك يوم السبت”.وفي وقت […]

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