الرقم العظيم خمسة.. - حكمت الحاج

2022/02/26 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حكمت_الحاج "الرقم العظيم خمسة"..



قصيدة: وليم كارلوس وليامز..



ترجمة: حكمت الحاج.



من خلال المطر والأضواء رأيت الرقم 5 مطليا بالذهب محمولا على شاحنة إطفاء ‏حمراء تتحرك بتوتر غير مبال لصخب الصنوج وصفارات الانذار العاوية والعجلات الهادرة عبر المدينة المظلمة.



(1920)وليم كارلوس وليمز (William Carlos Willi ......





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