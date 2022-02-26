2022/02/26 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن
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#حكمت_الحاج "الرقم العظيم خمسة"..
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#حكمت_الحاج "الرقم العظيم خمسة"..
قصيدة: وليم كارلوس وليامز..
ترجمة: حكمت الحاج.
من خلال المطر والأضواء رأيت الرقم 5 مطليا بالذهب محمولا على شاحنة إطفاء حمراء تتحرك بتوتر غير مبال لصخب الصنوج وصفارات الانذار العاوية والعجلات الهادرة عبر المدينة المظلمة.
(1920)وليم كارلوس وليمز (William Carlos Willi ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرقم العظيم خمسة.. - حكمت الحاج) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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