هل تدافع روسيا عن وجودها ؟ - عماد علي

2022/02/26 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عماد_علي ربما يعتقد الكثير من المتابعين لما يجري اليوم في اوكرانيا ان المتعدي و المعتدي هو روسيا دون اسباب موجبة او ما يستوجب ضرورة لعمل كهذا دون اي التفات لاي نعت يمكن ان توضف به، او يمكن ان يُحسب على بويتن كتهور و من دوافع شخصية سياسية بحتة او نتيجة نرجسيته الخاصة، لكن لو دققنا قليلا و حتى دون تعمق في التحليل و التفسير و بمجرد اعادة ما تفعله امريكا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي و محاولاتها الحثيثة في خنق ......





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