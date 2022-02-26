أوقفوا اعتداء المجرم فلاديمير بوتين على الشعب الاوكراني والغوا مجلس الأمن الاستعماري - احمد موكرياني

2022/02/26 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني على الحكومات والشعوب الحرة المحبة للسلام العمل جماعيا على وقف الحرب العدوانية على الشعب الأوكراني التي لم تكن لها من سبب سوى اظهار عضلات المجرم المتعطش للدماء فلاديمير بوتين والطلب بإلغاء المجلس الأمن الاستعماري العاجز عن اتخاذ قرارات لمناصرة الشعوب المقهورة من قبل القوى الاستعمارية والدول الداعمة للإرهاب.على الشعوب العالم الحر والطوائف الدينية جميعها والمنظمات الإنسانية العالمية الوقوف مو ......





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