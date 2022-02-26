نائب: اعتداء الحكومة على القضاء يوضح وجود طرف ثالث يقود المرحلة

2022/02/26 | 14:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بين النائب عن دولة القانون ثائر مخيف، السبت، أن اعتداء الحكومة على القضاء يظهر بشكل وأضح أن هناك طرف ثالث هو من يقود المرحلة.وقال مخيف في تصريح لوكالة /المعلومة/ ، إن “الحكومة تجاوزت على القضاء اثر حركة اعتقال احد القضاة”،مشيراً إلى أن “تجاوز الحكومة للخطوط الحمراء يوضح أن هناك طرف ثالث هو […]

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