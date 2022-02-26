التجارة تقدم تقريرًا “مبكرًا” عن تأثير الأزمة الاوكرانية على الاسواق العراقية

2022/02/26 | 14:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اكدت وزارة التجارة، اليوم السبت استقرار اسعار المواد الغذائية في الاسواق المحلية في بغداد والمحافظات رغم الازمات العالمية واخرها الاوكرانيةما عدا زيت الطعام، في جرد وصفه مراقبون بـ”المبكر” حيث ان الاثار قد تصل الى العراق فعليا خلال الاسابيع المقبلة.

وذكرت الوزارة في بيان ان “الفرق الرقابية التابعة لدائرة الرقابة التجارية والمالية دققت في اسعار جميع المواد الغذائية الموجودة في الاسواق المحلية ولاحظت استقرارا في جميع اسعار المواد الغذائية باستثناء زيادة طفيفة في مادة زيت الطعام الذي ينتج في اوكرانيا، الامر الذي يؤكد تعاون القطاع الخاص العراقي وتجار الجملة مع المواطنين في عدم خلق حالة من القلق والخوف نتيجة مايحصل في العالم من تطورات سياسية وامنية نتيجة الاجتياح الروسي لاوكرانيا وما قد يخلفه من ازمات اقتصادية كبيرة تؤدي الى ارتفاع جديد في اسعار المواد الغذائية بسبب موقع الدولتين في الخارطة الاقتصادية“.

واضافت ان “الدائرة تنفذ وبالتنسيق مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة وجهاز الامن الوطني العراقي حملة مستمرة في بغداد والمحافظات لمتابعة اسعار المواد الغذائية في اسواق الجملة والمفرد”

وأوضح مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية محمد حنون بحسب البيان، ان”اسعار تلك المواد الغذائية مستقرة نوعاً ما وان التفاوت الحاصل في الاسعار بين المحافظات هو طفيف جداً وهذا يعتمد على الكثافة السكانية والعرض والطلب”، لافتاً الى ان”ارتفاع بعض المواد في الآونة الاخيرة يعود الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية عالمياً وكذلك اسعار الشحن البحري“.

واضاف حنون بان”اعتماد وزارة التجارة واستمرارها بتوزيع السلة الغذائية ساهم في تقليل أثر ارتفاع اسعار هذه المواد على المواطن العراقي في الوقت الذي تقوم فيه الفرق الرقابية بمتابعة عمل الوكلاء لضمان استلام مفردات السلة الغذائية وتوزيعها على المواطنين“.

ودعا المواطنين الكرام، الى”الاتصال بالخط الساخن او بفروع الدوائر الرقابية المنتشرة في عموم المحافظات في حال رصد الحالات المخالفة وتفويت الفرصة على الذين تسول لهم نفسهم استغلال المواطنين“.

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