2022/02/26 | 14:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على عدد من المتهمين ومصادرة أسلحة في مناطق مختلفة في محافظة ميسان.وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة ايرث نيوز، ن “مفارز قسم شرطة قضاء الكحلاء، وفوج طوارئ ميسان الرابع، بالاشتراك مع قوة من لواء 23 التابع للجيش نفذت واجبا للبحث والتفتيش في مناطق قضاء الكحلاء”.وأضاف البيان […]

ظهرت المقالة شرطة ميسان تضبط أسلحة متنوعة وتلقي القبض على مطلوبين للقضاء أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ميسان تضبط أسلحة متنوعة وتلقي القبض على مطلوبين للقضاء) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ميسان تضبط أسلحة متنوعة وتلقي القبض على مطلوبين للقضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).