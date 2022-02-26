نحو 100 ألف شخص نزحوا من أوكرانيا إلى بولندا

2022/02/26 | 15:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال نائب وزير الداخلية البولندي، باول زيفرناكر، السبت، إن نحو 100 ألف شخص عبروا الحدود إلى بولندا من أوكرانيا منذ انطلاق الغزو الروسي، الخميس.وأضاف زيفرناكر في مؤتمر صحفي، أن من بين الذين دخلوا أراضي بولندا 9 آلاف دخلوا منذ الساعة السابعة صباح السبت، وفق “رويترز”.وقال زيفرناكر: “منذ الساعة السابعة صباحا أغلق […]

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