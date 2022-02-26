الصحة العراقية: أكثر من نصف الاصابات بكورونا هي بالمتحور اوميكرون

2022/02/26 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتّسع مستشفى الشفاء في بغداد الذي تمّ تحويله إلى مركز لعلاج مصابي فيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء، لـ 175 مريضاً، ويضمّ 40 سريرا للعناية الفائقة، نصفها ممتلئ الآن.

ويواجه العراق موجة وبائية رابعة منذ كانون الثاني، لكن لم تُفرض أية قيود وقائية، ومنذ بدء تفشي الوباء، أصيب أكثر من 2,2 مليون شخص به في العراق، وفارق الحياة ما يزيد عن 24 ألف شخص.

ويؤكد المسؤولون في وزارة الصحة والمستشفى إن نحو نسبة 95% من مرضى كورونا الذين يدخلون العناية المركزة هم من غير الملقحين، برغم وجود 1400 مركز تلقيح.

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