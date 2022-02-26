الاتحاد الوطني: الأهم من تحديد موعد الانتخابات هو توفر الإرادة لإجرائها

2022/02/26 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان اقليم كردستان ،اليوم السبت، عن موقفها من تحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية في الاقليم.

وقال رئيس الكتلة زياد جبار ان رئيس الاقليم نيجيرفان البارزاني قام بواجبه القانوني بتحديد موعد الانتخابات لكن الامر المهم هو توفر الارادة الجادة لإجرائها في ذلك الموعد ومراجعة قانون الانتخابات بطريقة تضمن تحقيق مصالح الجميع فضلا عن ضمان اجراء انتخابات نزيهة وعادلة يشارك فيها أكبر عدد من مواطني الاقليم.

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