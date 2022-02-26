مظهر صالح: العراق سيشهد نمطاً جديداً من الانضباط المالي للنفقات

2022/02/26 | 15:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح ،اليوم السبت، أن العراق سيشهد نمطاً آخر من الانضباط المالي في النفقات من أجل تحقيق التنمية.

وقال صالح، إن الموازنة العامة غير تقشفية في جانبها الاستثماري المرتبط بتعجيل النمو والازدهار الاقتصادي وتقليل البطالة، لافتاً الى أنه سيتم توجيه التمويل بشكل مثالي نحو هذا الجانب، فضلاً عن تمويل القطاع الخاص المنتج وتحريك اقتصاد السوق باتجاهات استثمارية مشغلة للعمل ومعظمة للقيمة المضافة في الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الزمن يخضع للاستثمار وهدره يمثل هدراً لفرص الحياة والتقدم ويرافقه دفع تكاليف إنسانية واستراتيجية يصعب استردادها.

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