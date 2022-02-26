الخارجية تنفي اعتقال مواطن عراقي عند الحدود البرية البولندية

2022/02/26 | 15:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفت وزارة الخارجية، اليوم السبت، الانباء التي تحدثت عن اعتقال مواطن عراقي مقيم في اوكرانيا كان متوجهاً الى بولندا عبر الحدود البرية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف في بيان مقتضب ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “لا صحة لما يتم تداوله بشأن القاء القبض على مواطن عراقي مقيم في اوكرانيا كان متوجهاً الى بولندا عبر […]

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