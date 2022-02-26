الرئيس الأوكراني يغادر كييف متوجها إلى مدينة لفوف

2022/02/26 | 15:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، نقلاً عن نواب في البرلمان الأوكراني، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي غادر كييف وهو موجود حاليا في مدينة لفوف.وكتب فولودين في قناته على تيليغرامر”غادر زيلينسكي كييف على عجل.لم يكن في العاصمة الأوكرانية يوم أمس، فر مع حاشيته إلى مدينة لفوف، حيث تم تجهيزه هو ومساعدوه […]

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