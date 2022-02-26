مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية: موقع يحدد تكاليفها النفسية وتأثيرها على الصحة العقلية

2022/02/26 | 15:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..شهد العالم أحد أكثر الأيام حزنًا في التاريخ عندما ترددت أصوات الحرب بين روسيا وأوكرانيا بصوت عالٍ ووصلت إلى أصواتها في جميع أنحاء العالم في وقت سابق من هذا الأسبوع.لكننا نتحدث كثيرًا عن الخسائر في الأرواح والممتلكات عندما تحدث مثل هذه الحرب ، وما يبقى غير مروي هو قصة الصدمة التي تبقى […]

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