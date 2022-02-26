2022/02/26 | 15:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر معهد الشرق الأوسط للأبحاث من تعطل امدادات القمح للعالم العربي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية الامر الذي قد يؤدي الى حالة من عدم الاستقرار في دول عدة

ويؤكد التقرير أن السودان الذي يعاني من تراجع في احتياطاته النقدية سيكون أول المتضررين.

في حين قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي الموجود في اليمن ان هذه الحرب سيكون لها تأثير مأساوي.

ووفقًا لبرنامج الأغذية العالمي فان سوريا تشتري معظم القمح من موسكو في حين اكد ممثل مستوردي القمح في لبنان أحمد حطيط لوكالة فرانس برس ان البواخر المحملة بالقمح، جميعها من أوكرانيا وتكفي لشهر ونصف فقط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعطيل إمدادات القمح للعالم العربي بسبب الحرب قد يؤدي إلى عدم الاستقرار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعطيل إمدادات القمح للعالم العربي بسبب الحرب قد يؤدي إلى عدم الاستقرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).