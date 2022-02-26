الصحة: الاقبال على تلقي لقاح كورونا دون المستوى

2022/02/26 | 15:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصف المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، اليوم السبت، الاقبال على تلقي لقاحات كورونا بالاقل من المستوى المطلوب، داعيا المواطنين لتلقي الجرعات الكاملة.وقال البدر لوكالة ايرث نيوز، إنه “بشكل عام هناك انخفاض نسبي في اعداد الاصابات لكن مازلنا نسجل حالات وفاة وهذا يعني انه مازلنا ضمن دائرة الخطر”.وأضاف اننا “نؤكد على […]

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