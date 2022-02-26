الإطار التنسيقي: اتاوات الجهات المتنفذة في المنافذ الحدودية لاتزال مستمرة والمواطن ضحية

2022/02/26 | 15:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم السبت، عن تواصل الاتاوات التي تفرضها جهات متنفذة على الطرق في محافظة ديالى.

وقال العتبي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "الاتاوات التي تفرضها جهات متنفذة هي بعناوين غير معلنة لمسؤولين مستمرة في طرق ديالى وبأشكال متعددة وهي تدر اموالاً طائلة لجيوب قوى الفاسدين".

وأضاف ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم يحرك ساكناً في هذا الامر رغم علمه التام بحقيقة مايحدث في طرق ديالى البرية ".

وأشار العتبي الى ان "الورقة الاصلاحية للحكومة التي بدأت من شعار تطهير المنافذ الحدودية من القوى المتنفذة وكانت بدايتها في منفذ مندلي لم تفعل اي شيء وعادت الاوضاع به الى سابق عهدها من ناحية سيطرة قوى متعددة على مقدرات المنفذ ".

ولفت الى ان "اموالاً طائلة تسلب من قوت المواطن البسيط من خلال اتاوات الطرق المهيمنة على المنافذ في ديالى"، مشدداً على "ضرورة اعادة النظر في الملفات الحساسة وان يكون للدولة قرارات حاسمة تنهي كل الاشكاليات والظواهر السلبية التي تسي لهيبتها".

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