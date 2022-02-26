هل خالف رئيس الجمهورية القانون بإصداره

2022/02/26 | 15:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، موقف اصدار مرسوماً جمهورياً يقتضي بإصدار عفو بحق نجل محافظ النجف السابق جواد لؤي الياسري المحكوم بالمؤبد بتهمة تجارة المخدرات.

وقال التميمي في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إنه "يمكن ان يصدر اعفاء خاص لمحكوم بالمؤبد بطلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة الرئيس برهم صالح".

وأضاف ان "المواد المستثناة هي الجرائم الإرهابية والفساد المالي والحق الخاص والجرائم الدولية"، مبيناً ان " مادة 28 من قانون المخدرات غير مشمولة وما عداها مشمول".

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