مصدر لـCNN: فرنسا تحتجز سفينة ترفع علم روسيا بالقناة الإنجليزية

2022/02/26 | 15:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتجزت السلطات الفرنسية، السبت، سفينة تجارية ترفع العلم الروسي القناة الانجليزية، حسبما قال متحدث باسم القناة لشبكة CNN، للاشتباه بخرقها للعقوبات المفروضة على روسيا بعد غزو أوكرانيا.

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