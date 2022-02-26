المرور تحدد الطرق المغلقة في جانبي الكرخ والرصافة لتأمين زيارة الكاظمية

2022/02/26 | 15:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية المرور العامة، السبت، أهم الطرق التي تم غلقها في إطار الإجراءات المتخذة لزيارة الإمام الكاظم.

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وذكرت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 شباط 2022)، أنه "بمتابعة وإشراف مدير المرور العام وبالتعاون والتنسيق مع قيادة عمليات بغداد والقوات الامنية و لغرض تأمين وانجاح خطة الزيارة الرجبية ادناه اهم الطرق التي تم غلقها بسبب توافد الزوار الى مدينة الكاظمية المقدسة لأداء الزيارة:

جانب الرصافة- ناحية الوحدة باتجاه ساحة الطاقة و الزعفرانية اتجاه واحد للزوار والاتجاه الاخر لطريق المركبات - المعسكر باتجاه تقاطع الزيوت باتجاه ساحة عقبة بن نافع اتجاه للزوار واتجاه لسير المركبات - ساحة الفتح باتجاه كهرمانة باتجاه ساحة التحرير طريق للزوار والآخر للمركبات- ساحة الخلاني والوثبة وباب المعظم باتجاه مجسر الصرافية وبراثا قطع تام - مجسر المدينة باتجاه ساحة بيروت والصخرة باتجاه الجامعة المستنصرية والمعهد القضائي قطع تام - تقاطع صفي الدين الحلي باتجاه المستنصرية و جامعة الإمام الصادق والمعهد القضائي قطع تام - الراشدية باتجاه سيطرة الشعب الملغاة و مجسر الشعب اتجاه للزوار والاتجاه الآخر للمركبات - المعهد القضائي باتجاه عنتر وساحة الدلال و مجسر ابن حيان قطع تام - مجسر الائمة الاعظمية قطع تام- تقاطع المسبح باتجاه الفتح والسعدون قطع تام

جانب الكرخ

- الصرافية براثا الشالجية قطع تام - دمشق الشالجية ابن حيان اتجاه للزوار والآخر للمركبات - ساحة الفارس ودمشق باتجاه الشالجية قطع تام - حي العامل باتجاه العدل و صنعاء قطع تام - ام الطبول باتجاه ساحة النسور و الفارس العربي قطع تام- ساحة الطلائع باتجاه براثا قطع تام

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