2022/02/26 | 15:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسيتم عرض الأوراق التحقيقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك.. ضبط مواد ممنوعة في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك.. ضبط مواد ممنوعة في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).