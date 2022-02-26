إصابة مفاجئة لنجم باريس سان جيرمان قبل مباراته أمام سانت ايتيان

2022/02/26 | 15:22 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن نادي باريس سان جيرمان، عن قائمة لاعبيه المستدعاة للمشاركة في المباراة أمام سانت إيتيان ضمن بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، والتي خلت من ظهيره الأيمن النجم المغربي أشرف حكيمي.

وقال بي إس جي في بيان عبر حسابه على “تويتر”، إن “الجهاز الطبي قرر منح راحة لحكيمي مدتها بين 48 و72 ساعة”

وأوضح البيان أن “اللاعب المغربي، يعاني من آلام في عضلة الفخذ، لذا تقرر إعفاؤه من المشاركة أمام سانت إيتيان، تفاديا لتفاقم الإصابة”.

وبذلك ينضم حكيمي لقائمة مصابي باريس سان جرمان، التي تضم سيرخيو راموس وأندير هيريرا ولياندرو باريديس وليفن كورزاوا.

بينما يغيب النجم الإيطالي ماركو فيراتي عن مباراة سانت إيتيان بسبب الإيقاف، حيث تمت معاقبته بعد تصريحاته ضد حكم المباراة أمام نانت.

ويتصدر بي إس جي جدول ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة، بينما يقبع سانت إيتيان في المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة.

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