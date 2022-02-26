2022/02/26 | 15:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/نينوى..حذر السياسي الإيزيدي فهد حامد، السبت، من وجود مؤشرات خطيرة حول صفقة سياسية يجري الإعداد لها تستهدف قضاء سنجار.وقال حامد لوكالة /المعلومة/ إنه “يجري الإعداد لصفقة سياسة لإعادة الأحزاب الكردية ونشر قوات البيشمركة في قضاء سنجار”.وأضاف أن “سنجار وأهلها الذين قدموا التضحيات وأنهوا سيطرة عصابات داعش الإرهابية يرفضون عودة الحزب الديمقراطي وكل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي إيزيدي يحذر من وجود صفقة تستهدف سنجار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسي إيزيدي يحذر من وجود صفقة تستهدف سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).