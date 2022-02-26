تحطم طائرة “إسرائيلية” بالقرب من القدس ومقتل طاقمها

2022/02/26 | 15:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت ، بتحطم طائرة إسرائيلية خفيفة بالقرب من القدس، ومقتل طاقمها.وذكرت القناة 13 العبرية أن “طائرة خفيفة أقلعت من منطقة مطار بن غوريون تحطمت بالقرب من القدس”.وفي السياق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن رجلان في الأربعينات من عمرهم لقوا مصرعهم جراء تحطم طائرة صغيرة كانا يستقلانها […]

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