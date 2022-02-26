مصدر يكشف سبب تأخير اجتماع التحالف الثلاثي

2022/02/26 | 15:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/أربيل..كشف مصدر سياسي مطلع، السبت، عن أسباب تأجيل انعقاد التحالف الثلاثي في مدينة أربيل والذي كان مقررا ان يضم الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي وتحالف السيادة.وقال المصدر لوكالة /المعلومة/ إن “رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني طلب من أطراف التحالف الثلاثي الوقوف معه في رفض قرار المحكمة الاتحادية الأخير الخاص بقانون نفط الإقليم”.وأضاف […]

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