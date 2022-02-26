تعرف على أهم الطرق المغلقة في بغداد بسبب زيارة الإمام الكاظم

2022/02/26 | 15:38 - المصدر: الترا عراق

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ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشفت مديرية المرور العامة، أهم الطرق التي تم غلقها ضمن إجراءات زيارة الإمام الكاظم.

وذكرت المديرية في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، الطرق التي تم غلقها بسبب توافد الزوار إلى مدينة الكاظمية لأداء الزيارة:

جانب الرصافة

ناحية الوحدة باتجاه ساحة الطاقة و الزعفرانية اتجاه واحد للزوار والاتجاه الآخر لطريق المركبات

المعسكر باتجاه تقاطع الزيوت باتجاه ساحة عقبة بن نافع اتجاه للزوار واتجاه لسير المركبات

ساحة الفتح باتجاه كهرمانة باتجاه ساحة التحرير طريق للزوار والآخر للمركبات

ساحة الخلاني والوثبة وباب المعظم باتجاه مجسر الصرافية وبراثا قطع تام

مجسر المدينة باتجاه ساحة بيروت والصخرة باتجاه الجامعة المستنصرية والمعهد القضائي قطع تام

تقاطع صفي الدين الحلي باتجاه المستنصرية و جامعة الإمام الصادق والمعهد القضائي قطع تام

الراشدية باتجاه سيطرة الشعب الملغاة و مجسر الشعب اتجاه للزوار والاتجاه الآخر للمركبات

المعهد القضائي باتجاه عنتر وساحة الدلال و مجسر ابن حيان قطع تام

مجسر الأئمة الأعظمية قطع تام

- تقاطع المسبح باتجاه الفتح والسعدون قطع تام

جانب الكرخ

الصرافية براثا الشالجية قطع تام

دمشق الشالجية ابن حيان اتجاه للزوار والآخر للمركبات

ساحة الفارس ودمشق باتجاه الشالجية قطع تام

حي العامل باتجاه العدل و صنعاء قطع تام

أم الطبول باتجاه ساحة النسور و الفارس العربي قطع تام

ساحة الطلائع باتجاه براثا قطع تام

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