إيران.. اختفاء ناشط بعد انتقاده مشروع قانون الإنترنت

2022/02/26 | 15:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختفى ناشط إيراني بعد انتقاده لمشروع قانون مقترح من قبل المتشددين لتطبيق سياسات إنترنت شديدة التقييد، حسبما قالت عائلته السبت.

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