2022/02/26 | 15:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلام عادل قد يكون من الصادم فعلاً (اصدار عفو) عن تاجر مخدرات يعتبر الاشهر من بين تجار المخدرات الاخرين، لكونه بالاصل يعمل ضابطاً رسمياً في اجهزة الدولة الأمنية برتبة (ملازم في جهاز المخابرات)، فضلاً عن ذلك هو يتاجر بالمخدرات داخل احد اكبر المدن المقدسة في العراق وهي النجف، علاوة على كونه ابن محافظ هذه المدينة […]

ظهرت المقالة المرسوم الجمهوري الخاص بالعفو عن أشهر (تاجر مخدرات) في (النجف)..



صفقة سياسية ابطالها الكاظمي وبرهم والصدريون أولاً على ايرث نيوز.

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