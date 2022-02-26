سان جيرمان يعلن عن إصابة “مفاجئة” لحكيمي

2022/02/26 | 15:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن باريس سان جيرمان، عن القائمة التي تم استدعاؤها للمشاركة في المباراة أمام سانت إيتيان، ضمن بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت.وخرج أشرف حكيمي، ظهير أيمن النادي الفرنسي، بشكل مفاجئ من قائمة فريقه.وقال بي إس جي في بيان عبر حسابه على “تويتر”، إن الجهاز الطبي قرر منح راحة لحكيمي مدتها بين […]

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