حصل على المركز الاول في الاربعينية.. اول موكب ينشر اقوال المشاهير بحق الحسين باللغة الانكليزية (تقرير مصور)

2022/02/26 | 15:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأو عشقهم الحسيني بلبس السواد

والمشاركة بالعزاء الحسيني ثم جازفوا

بالسير الى كربلاء المقدسة في

الاربعينية، وتعلموا الصبر والجرأة

والثبات من منهج الحسين (ع)، فخدموا

واخلصوا وحصلوا على المركز الاول في

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