التجارة تؤكد استقرار أسعار المواد الغذائية في الأسواق

2022/02/26 | 15:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التجارة، اليوم السبت،

استقرار اسعار المواد الغذائية في

الاسواق المحلية في بغداد والمحافظات

رغم الازمات العالمية واخرها

الاوكرانية.

وذكرت الوزارة في بيان نقلا عن الناطق

الرسمي، تلقته وكالة

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