روسيا تغلق مجالها الجوي أمام الرحلات القادمة من 3 دول

2022/02/26 | 15:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع أغلقت روسيا، اليوم السبت، مجالها الجوي أمام الرحلات القادمة من 3 دول. وأعلنت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا أنها بدأت بفرض حظر على طيران الشركات البولندية والبلغارية والتشيكية في الأجواء الروسية كإجراء جوابي. في الأثناء، قرر وزراء النقل في لاتفيا وإستونيا وليتوانيا إغلاق المجالات الجوية لبلدانهم أمام الطائرات الروسية. وتأتي هذه التطورات مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي أعلنت دول أوربية وأخرى منظمة في حلف الناتو رفضها لها متهمة موسكو بشن عملية غير مبررة تخالف القانون الدولي.

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