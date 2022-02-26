2022/02/26 | 15:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف رئيس اتحاد المستوردين والمصدرين في إقليم كردستان، مصطفى حمة رحيم، السبت، طبيعة التجارة بين الإقليم وأوكرانيا، مؤكداً أنهم يبحثون عن بدائل في ضوء التطورات العسكرية الراهنة هناك، للحيلولة دون تضرر السوق.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

للمزيد: أول محافظة عراقية تعلن خسائرها جراء الاجتياح الروسي لأوكرانيا

وقال رحيم في تصريح خاص لـ "ناس كورد"، (26 شباط 2022)، إن "تجارتنا مع أوكرانيا تشمل الزيوت والبسكويت والعصائر والقمح والمواشي والفحم ومستحضرات التنظيف، اضافة الى بضائع أخرى، وبإمكان التجار التوجه للبدائل كرومانيا وطاجكستان وبلغاريا وباقي دول شرق أوروبا لتعويض التوقف".

وأضاف "نحن نطمئن الأسواق في اقليم كردستان بأننا لن نسمح بحدوث فراغ ونقص في البضائع المستوردة، جراء غياب البضائع الأوكرانية ونتجه للبدائل المتوفرة في الدول المتاحة".

وبيّن أن "الأسواق تشهد تضخما بنسب تتفاوت من 15٪ إلى 25٪، والاسباب تعود الى طفرة اسعار النفط، وارتفاع اسعار النقل، وارتفاع الاسعار في المناشئ العالمية خصوصا الصين، ولا يمكن ربط هذا الارتفاع فقط بالحرب الدائرة في أوكرانيا حاليا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقليم كردستان يكشف البضائع التي يستوردها من أوكرانيا ويتحدث عن ’بدائل ظروف الحرب’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقليم كردستان يكشف البضائع التي يستوردها من أوكرانيا ويتحدث عن ’بدائل ظروف الحرب’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).