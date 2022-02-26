نائب يحذر من “مزيدات” في توزيع اللجان البرلمانية

2022/02/26 | 15:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..حذر عضو مجلس النواب عارف الحمامي، السبت، من المزايدات في عملية توزيع النواب على اللجان البرلمانية.وقال الحمامي لوكالة /المعلومة/، إن “اللجان البرلمانية توزع وفق نقاط معينة وأهمها ان التوزيع يتم على اساس حساب المقاعد لكل الكتل السياسية المتواجدة داخل مجلس النواب وتقسيم نواب الكتل على كل اللجان البرلمانية”، مشدداً على ضرورة ان “تتواجد […]

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