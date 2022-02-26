2022/02/26 | 15:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الواضح أنه أثناء صد هجوم صاروخي ليلي .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تكشف حقيقة الصاروخ الذي ضرب مبنى سكنيا في كييف) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تكشف حقيقة الصاروخ الذي ضرب مبنى سكنيا في كييف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).