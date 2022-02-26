اصابة طارئة تبعد حكيمي عن مباراة سانت ايتيان

2022/02/26 | 15:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف نادي باريس سان جيرمان، عن قائمة لاعبيه المستدعاة للمشاركة في المباراة أمام سانت إيتيان ضمن بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم ،اليوم السبت، والتي خلت من ظهيره الأيمن النجم المغربي أشرف حكيمي.

وقال بي إس جي في بيان عبر حسابه على “تويتر”، إن “الجهاز الطبي قرر منح راحة لحكيمي مدتها بين 48 و72 ساعة”

وأوضح البيان أن “اللاعب المغربي، يعاني من آلام في عضلة الفخذ، لذا تقرر إعفاؤه من المشاركة أمام سانت إيتيان، تفاديا لتفاقم الإصابة”.

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