كييف تشدد حظر التجول وستعتبر أي شخص في الشارع بعد ساعات الحظر عدوا

2022/02/26 | 15:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية ،اليوم السبت، تشديد حظر التجول المفروض على كييف بسبب الغزو الروسي، محذرا من أن أي شخص سيكون موجودا في الشوارع بين الساعة 17,00 والساعة الثامنة سيعامل على أنه عدو.

وقال فيتالي كليتشكو عبر تلغرام “سيعتبر جميع المدنيين الموجودين في الشوارع خلال فترة حظر التجول أعضاء في مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للعدو”.

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