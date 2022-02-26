القبض على متهم بسرقة الدرجات النارية في ديالى

2022/02/26 | 15:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم السبت، عن القاء القبض القبض على متهم بسرقة الدرجات النارية في ناحية المنصورية.وذكرت القيادة في بيان، إنه “مفارز شعبة مكافحة إجرام المنصورية تمكنت من إلقاء القبض على سارق للدراجات النارية واعترف بارتكابه جرائم السرقة وجاء كشف الدلالة مطابقة لاعترافاته”.وأضافت انه “تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه […]

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