2022/02/26 | 15:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..كشف تقرير لصحيفة ذي هيل الامريكية ، السبت، ان امراضا غامضة تصيب قدامى المحاربين في الجيش الامريكي ممن شاركوا في حرب الخليج الثانية عام 1991 وغزو العراق عام 2003 فيما رفضت وزارة الدفاع الامريكية ووزارة شؤون قدامى المحاربين ولفترة طويلة الصلة بين تلك الامراض المزمنة والحروب الامريكية في منطقة الشرق الاوسط .[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي هيل: امراض غامضة تصيب قدامى المحاربين في العراق و البنتاغون يرفض الاعتراف بها) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي هيل: امراض غامضة تصيب قدامى المحاربين في العراق و البنتاغون يرفض الاعتراف بها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).